Per Radio Italia Live piazza Duomo piena nonostante la pioggia

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - La pioggia incessante non è riuscita a fermare le migliaia di persone, 20 mila ne contiene piazza Duomo a Milano, che hanno gremito la zona per assistere, come da tradizione, al concerto di Radio Italia Live. Come da tradizione sono stati Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu a presentare la serata e a fare gli onori di casa. "Ci aspetta una serata pazzesca, nonostante la pioggia" hanno promesso mandando anche un saluto all'Emilia-Romagna, in solidarietà con le zone colpite dalle alluvioni di questi giorni. Articolo 31 hanno aperto le danze, poi è stata la volta di Colapesce Dimartino, prima di Eros Ramazzotti, che ha regalato ai fan la tripletta 'Gli Ultimi Romantici', 'Stella Gemella' e 'Più Bella Cosa', con sulle note finali "un abbraccio" all'Emilia-Romagna. E' poi toccato ad Elodie e ai Pinguini Tattici Nucleari. Con grande acclamazione della folla, è arrivata Madame. Mani in tasca, occhiali scuri e lungo cappotto, ha sfilato verso il pubblico Achille Lauro prima di lanciarsi nel mash-up 'Rolls Royce/Me ne frego/Bam Bam Twist/ Domenica'; alla piazza l'artista ha cantato una spensieratissima 'Fragole' in duetto con Rose Villain, e una romanticissima '16 marzo'. Inaspettatamente è apparso sulla statua di Vittorio Emanuele II Tananai a cantare 'Sesso occasionale' camminando in mezzo alla folla per raggiungere il palco. 'Tango' è dedicata agli abitanti dell'Emilia Romagna; il finale, cambiato in corsa, diventa un auspicio che ha il sapore di una promessa: "Arriverà un lunedì". Ancora è Lazza e a chiudere è Tiziano Ferro. Vestito di un sorriso smagliante, fa il suo ingresso sulle note di 'Destinazione mare'. "Troviamo il modo di aiutare gli amici della Romagna" è il suo appello al pubblico. Spazio alla nostalgia con una memorabile 'Sere Nere', mentre lo spettacolo si è chiuso con una lode alla musica: 'Lo stadio'. (ANSA).