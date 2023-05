Nonino, Luxottica, Mulino Bianco, casi di studio di marketing

(ANSA) - TRIESTE, 21 MAG - Grappa Nonino, Ray-Ban Luxottica e Mulino Bianco Barilla, sono casi di studio di marketing, branding e comunicazione. Le esperienze dei tre marchi sono analizzati e compendiati in "Retro Marketing" un libro di Daniela Bavuso e Natale Cardone, e destinato, appunto, prevalentemente ad aziende, consulenti, agenzie di marketing: una guida pratica per realizzare progetti di branding e comunicazione che utilizzino la leva della nostalgia e del "vintage", per aumentare il coinvolgimento del target.

Il concetto di partenza è che il passato trasmette un'idea di sicurezza e di appartenenza a un retroterra comune. E' per questo che, negli anni che stiamo vivendo, in cui molte certezze sono venute meno (pandemia, guerra, crisi climatica), le aziende nel progettare e nel comunicare fanno leva sul passato e sulla nostalgia.

Michele Lupi, Men's Collections Visionary del gruppo Tod's, nella prefazione ricorda come "nel marketing, per essere davvero incisivi, ci sia sempre più bisogno di calore, passione, intuito ed emozioni." Alla Nonino lo sguardo al futuro è sempre stato segnato da un costante legame con le origini: nel 1977 al Premio Nonino Risit d'Aur, istituito nel 1975 per la valorizzazione della civiltà contadina, fu affiancato il Premio Nonino di Letteratura che dal 1984 si completerà con la Sezione Internazionale.

Il volume che sarà proposto a incubatori di impresa, università, master, verrà presentato a Milano domani. (ANSA).