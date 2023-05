Incidente nel Comasco, un morto e un ferito gravissimo

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Un uomo di 40 anni di Binago (Como) è morto e un altro di 38 è rimasto gravemente ferito per le conseguenze di un incidente stradale ieri alle 20.30 sulla statale Briantea a Binago.

La vittima, residente in paese, era alla guida di una Smart che all'altezza dell'incrocio per Solbiate si è scontrata frontalmente con una Fiat Tipo sui cui viaggiava un albanese di 38 anni con residenza a Roma. Il primo è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Como, ma non ce l'ha fatta; il secondo è stato portato a Varese in prognosi riservata. Pare che una delle due auto stesse svoltando, ma la dinamica è in corso di accertamento dai carabinieri. (ANSA).