Frana nel Lecchese: strada e ferrovia ancora interrotte

(ANSA) - LECCO, 21 MAG - La strada provinciale 72 e la linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, restano interrotte tra Lierna e Varenna, in provincia di Lecco, dopo la grossa frana avvenuta nella giornata di venerdì. Si annuncia una settimana molto difficile dal punto di vista dei trasporti per i comuni dell'Alto lago lecchese e per il territorio della provincia di Sondrio.

La viabilità resta garantita solo dalla Superstrada 36 mentre per cercare di ovviare alla chiusura della ferrovia, sono state istituite corse sostitutive di autobus. In più, da domani ci sarà anche la possibilità di superare l'ostacolo dell'interruzione, utilizzando corse speciali della navigazione lacustre. Ma nonostante ciò, soprattutto per lavoratori, pendolari e studenti, la situazione si annuncia problematica.

La frana ha causato la perforazione della volta di una galleria stradale e il grado di instabilità della parete montana, è ancora tutto da valutare. Si annunciano tempi lunghi per le riaperture e i sindaci sono tutti molto preoccupati, così come la popolazione della zona. (ANSA).