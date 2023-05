Frana nel Lecchese, al posto dei treni bus e battelli

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Resta ancora bloccata la linea ferroviaria fra Lecco e Sondrio fra Lierna e Bellano, interrotta da venerdì scorso per una frana che ha coinvolto la galleria ferroviaria e stradale.

Per garantire i collegamenti, Trenord garantisce un servizio di bus sostitutivi con partenza dalla stazione dl Lecco verso Sondrio, Tirano e la Valtellina, e da Colico verso Lecco.

I treni continueranno a servire le località rivierasche fino a Lierna (da Sud) e Bellano (da Nord) , mentre per il trasporto tra Lierna, Varenna e Bellano sono stati istituiti collegamenti via lago con battelli: sono dieci le corse che collegano i tre paesi sul lago e quattro che collegano Varenna e Lierna I treni che circolano fra Sondrio/Tirano e Bellano, effettuando tutte le fermate fra Sondrio e Bellano (ad eccezione dei diretti 2815 e 2829).

"Le soluzioni adottate - ha sottolineato l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente - hanno l'obiettivo di ridurre al massimo il disagio agli utenti, tenuto conto delle circostanze e degli eventi calamitosi, garantendo, dove possibile, un sistema dei trasporti efficiente".

"Dopo una serie di riunioni in Prefettura, abbiamo convenuto un programma dettagliato di trasporti sostitutivi, soprattutto pensando ai tanti lavoratori e studenti che utilizzano il treno per raggiungere le loro destinazioni - ha aggiunto - -. E' necessario uno sforzo collettivo in un momento non facile: una collaborazione sinergica che dovrà coinvolgere Regioni, Provincia, Comuni, enti locali e Agenzie TPL, per fornire comunicazioni dettagliate e precise all'utenza". (ANSA).