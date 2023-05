Andrea Fazioli vince il concorso Ceresio in Giallo

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - E' Andrea Fazioli con Le strade oscure, edito da Guanda il vincitore del concorso letterario Ceresio in Giallo, riservato a romanzi di genere giallo, thriller, noir e poliziesco nato da un'idea di Carla De Albertis e Jenny Santi. Dietro allo scrittore e sceneggiatore svizzero, si è classificato Daniele Bresciani, firma della Gazzetta dello Sport ed ex vicedirettore di Vanity Fair con il romanzo Testimone la notte (Bompiani), e al terzo posto a pari merito la neo curatrice della serie di Dyand Dog Barbara Baraldi, autrice di Cambiare le ossa (Giunti) e l'ex condirettore di Bresciaoggi Massimo Tedeschi con Il giardino dei cedri (La nave di Teseo). Quella di quest'anno è stata una edizione record con 512 opere in gara e una vittoria a sorpresa per il premio Giovani Autori Claudio De Albertis, riservato agli under 35 e andato a cinque amici tredicenni di Pescara che hanno scritto insieme il romanzo I nomi sulla spiaggia (Edizioni Il Viandante): Tommaso D'Anastasio, Teresa Rita Agostinone, Emma Cardone, Davide Intelligente, Anita Paolilli.

Assegnati i premi anche per le altre sezioni: Racconti inediti ambientati sui laghi, Premio "Giallo Junior" romanzi per ragazzi +9, Premio speciale ragazzi, Romanzi inediti "Gialli nel cassetto", Premio speciale Porto Ceresio per il miglior racconto inedito ambientato a Porto Ceresio e ancora Premio Giovani Autori Claudio De Albertis, racconti inediti di scrittori fino a 35 anni.

I 22 racconti premiati saranno pubblicati nell'antologia Laghi e Delitti III edita da F.lli Frilli Editori, mentre si pensa già alla prossima edizione che Carla De Albertis e Jenny Santi hanno anticipato verrà presentata a giugno. (ANSA).