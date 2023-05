A Erba un'auto travolge due donne che fanno jogging

(ANSA) - COMO, 21 MAG - Due donne che stavano facendo jogging sono state investite da un'auto questa mattina a Erba in via Alserio, non lontano dal cimitero della cittadina brianzola.

Entrambe (una ha 58 anni, l'altra non si sa) sono state portate in ospedale, una in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione, le donne sarebbero state travolte da una Bmw finita fuori strada, perché a sua volta si è scontrata con un'auto. Sulla dinamica, accertamenti dei carabinieri (ANSA).