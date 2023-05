Vini francesi e festival, ma anche sagre e street-food

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Diversi gli appuntamenti gastronomici di questo weekend a Milano e in regione. Fino a domani in piazza Città di Lombardia si tiene il Francia Wine Festival, organizzato da Arte del Vino e PetitVigneron: presenti 13 regioni vitivinicole francesi, come Bretagna, Occitania, Normandia, Champagne e Borgogna.

Al Teatro Franco Parenti si svolge il Gastronomika Festival: l'evento si tiene domani e dopodomani. Fino al 22 maggio, quinta edizione di Best Wine Stars in via Piranesi, presenti oltre 200 aziende. Domenica 21 maggio, all'Hotel Gallia i piazza Duca d'Aosta, brunch speciale in collaborazione con il Caseificio Gennari. Gli chef Antonio e Vincenzo Lebano proporranno un menu dedicato al Parmigiano Reggiano.

Weekend goloso anche fuori Milano: a Gavirate appuntamento con la sagra dedicata agli asparagi e alle fragole lungo il lungolago, con assaggi di prodotti locali presso gli stand gastronomici. A Cermenate si svolge una fiera del vino con stand gastronomici, degustazioni, bar e cucina aperti. È possibile acquistare un kit di degustazione con calice in vetro presso l'ingresso della fiera. A Gordona, in Valchiavenna, si tiene la Festa della Füghiascia, un piatto tradizionale a base di farina di mais cotto al forno sulla "piòta". A Castellanza appuntamento con lo street food festival, in arrivo food truck provenienti da tutta Italia. Infine, a Cantello c'è la Sagra dell'Asparago presso il Palatenda. (ANSA).