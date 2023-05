Veterinario abusivo nel Pavese, denunciato dai carabinieri

(ANSA) - PAVIA, 20 MAG - Nonostante sia stato radiato dall'albo dei medici veterinari nel 2014, esercitava abusivamente la professione con la compiacenza di una ex collega.

L'uomo, un 64enne che abita a Golferenzo (Pavia), è stato denunciato dai carabinieri di Stradella (Pavia) insieme a una professionista 60enne, medico veterinario in attività. I due sono stati ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo tra loro, dei reati di esercizio abusivo di professione in concorso e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il veterinario abusivo è stato trovato in possesso di medicinali, attrezzatura e certificazioni cliniche. In particolare hanno ritrovato 68 confezioni di farmaci sia dopanti che ad uso esclusivo veterinario, numerose fiale di antifdolorifici, antispastici, antinfiammtori e cortisonici, 19 libretti veterinari tra cui 11 in bianco e 7 con timbro e firma della dottoressa "complice", diverse certificazione cliniche con timbro e firma della stessa dottoressa e riferite a prestazioni veterinarie abusivamente eseguite dal 64enne. (ANSA).