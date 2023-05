Spara con la pistola regalata dagli amici, interviene la Polizia

(ANSA) - MONZA, 20 MAG - Per il 18mo compleanno gli amici gli hanno regalato una pistola a salve e dopo aver festeggiato tutti insieme in un locale nel centro di Monza, il ragazzo ha sparato in aria attirando l'attenzione di residenti e passanti che, allarmati, la notte scorsa hanno avvisato il 112 segnalando una sparatoria.

Sul posto, in un parcheggio davanti al locale ormai chiuso, i poliziotti hanno bloccato e identificato 24 ragazzi fra i 16 e i 19 anni, tutti i residenti in provincia di Milano. Fra loro hanno individuato il 18enne che aveva sparato e hanno recuperato l'arma, una Glock a salve, dono ricevuto appunto pochi giorni prima per il compleanno. Il giovane sarà segnalato per aver esploso spari in luogo pubblico. Gli agenti hanno invitato tutti i suoi amici a tornare nelle proprie abitazioni. (ANSA).