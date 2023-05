Serie A: Bologna e Atalanta affondano la Cremonese e il Verona

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il Bologna batte 5-1 la Cremonese e l'Atalanta si impone 3-1 sul Verona in due anticipi della 36/a giornata. Verdetti che quasi cancellano le speranze di salvezza dei grigiorossi, penultimi con soli 24 punti, e minimizzano quelle del Verona, fermi al terz'ultimo posto a quota 30 insieme con lo Spezia, che affronta domani il Lecce (32). Se i rossoblù sono in piena bagarre per un onorevole ottavo posto, il successo riporta i bergamaschi in lotta per un possibile posto in Champions. (ANSA).