Cremonese: Ballardini, se siamo questi è giusto andare in B

L'atteggiamento, la voglia che avevano, tutto e sono stati nettamente più bravi quindi complimenti. Se siamo questi é giusto che andiamo in Serie B". Così l'allenatore della Cremonese, Davide Ballaridini, nel dopo-partita della sfida persa dai suoi 5-1 contro il Bologna .

"Concediamo troppi angoli agli avversari, e anche quando abbiamo la palla siamo superficiali -dice ancora Ballardini -.

Non siamo mai stati in partita, siamo stati surclassati in ogni zona del campo dal Bologna. Fino ad oggi non eravamo stati in questo modo, ma questa é una lezione che vuol dire che non sei all'altezza della situazione. E' successo questo, ed é molto grave".

Intanto continua la contestazione dei tifosi, che ora è fuori dallo stadio. I supporter grigiorossi, con la squadra ormai condannata alla retrocessione, hanno preso di mira soprattutto il direttore sportivo Simone Giacchetta, reo secondo loro di aver costruito una squadra non all'altezza e colpevole anche della scelta di affidarla a un debuttante come Massimiliano Alvini, il tecnico esonerato che ha fatto posto a Ballardini.

