Sci: a Milano un murale celebra le vittorie di Federica Brignone

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Un murale celebra a Milano la sciatrice Federica Brignone che nel capoluogo lombardo è nata il 14 luglio 1990. L'opera, realizzata nell'ambito del progetto 'Corba 5 Cerchi' con il sostegno del marchio Rossignol, ritrae la campionessa mentre tiene in mano e bacia la coppa del Mondo generale di sci alpino conquistata nel 2020, con accanto i suoi sci e alle spalle le montagne.

"Sono molto onorata perché siamo nella mia città natale, Milano, e poi perché è un progetto bellissimo per riqualificare una zona della città - ha commentato Brignone presente all'inaugurazione nel quartiere Corba nella zona Lorenteggio -.

Mi fa piacere e sono onorata, il murale è bellissimo. Vivo poco Milano ma quando ci sono mi piace, anche se io devo vivere nella natura e in montagna quindi la città va bene ma a piccole dosi.

A Milano ho tanti amici ma non posso vivere lontano dalla neve e dalla natura". La coppa del Mondo generale "è stato fino ad ora l'apice della mia carriera - ha proseguito -, il momento che avevo sognato di più. Quello che sogni da bambino e pensi che non realizzerai mai, quello era il mio sogno e sono riuscita a realizzarlo e sono onorata che sia immortalato qui". Quello per Federica Brignone è uno dei murales dedicati agli sport olimpici, in vista dei Giochi di Milano e Cortina, dipinti sulle facciate cieche delle case popolari nate negli anni '50. Un modo per riqualificare il quartiere nel segno dell'arte.

Le Olimpiadi del 2026 "saranno grandiose - ha commentato la campionessa -. Per quanto mi riguarda vedo stagione per stagione, ho appena iniziato la mia preparazione per la stagione 2023/2024 quello è il mio obiettivo al momento e si vedrà anno per anno. Ci sarà una stagione interamente di coppa del Mondo, con tantissime tappe, per chi come me vuole fare almeno Gigante e SuperG ci sarà un impegno praticamente tutti i weekend della stagione". (ANSA).