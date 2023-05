Milan: possibilità rimborso per tifosi emiliano-romagnoli

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Possibilità di rimborso per i tifosi milanisti dell'Emilia Romagna che saranno impossibilitati a raggiungere lo stadio Meazza per la partita di sabato sera, contro la Sampdoria.

A seguito dell'alluvione che ha colpito i territori emiliano-romagnoli, il Milan rende noto che i residenti in Emilia Romagna che non potranno assistere al match per via del contesto d'emergenza potranno inviare una mail a rimborsi@acmilan.com inoltrando la mail di conferma dell'acquisto unitamente ai pdf dei biglietti acquistati.

Il club indirizza poi tutti i propri tifosi che volessero sostenere i soccorsi e la comunità dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione al canale diretto della Protezione civile http://regione.emilia-romagna.it/alluvione. (ANSA).