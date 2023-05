Fontana, su Autonomia manine burocratiche vogliono status quo

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Sull'autonomia "il tempo sta scadendo: si vuole mantenere lo status quo o si dà ai territori la possibilità di gestire direttamente dando un'impostazione diversa allo Stato?". Così Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, durante l'evento Salute Direzione Nord in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

"Ci sono manine burocratiche che mandano in giro questi documenti" ha aggiunto Fontana tornando sulle polemiche scaturite dalla pubblicazione sui social di un documento critico sull'autonomia dell'ufficio studi del Servizio del bilancio del Senato.

"Dal centro - ha concluso Fontana - non c'è la volontà di affrontare questo problema, sono tutti convinti che si possa andare avanti con la gestione ministeriale e centralistica del potere". (ANSA).