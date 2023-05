Anche Fabio Volo difende il glicine di Milano, 'non tagliatelo'

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Anche l'attore e scrittore Fabio Volo si è mobilitato per difendere il glicine monumentale di piazzale Baiamonti a Milano che rischia di scomparire a causa del cantiere per realizzare il museo nazionale della Resistenza.

Sono diversi i personaggi noti che hanno lanciato un appello al Comune per salvare l'albero, oltre a Volo anche Elio e le Storie Tese e il Milanese Imbruttito, mentre sono oltre 50 mila i cittadini che hanno firmato la petizione.

"Mi unisco anche io a tutte queste persone e a tutti i milanesi che non vogliono assolutamente che venga tagliato questo glicine - ha spiegato Fabio Volo in un video sui social -, non tagliamo questo glicine vi prego. Sembra una cosa piccola rispetto a dei grandi progetti ma a Milano ce lo siamo mangiati così il verde, con un marciapiede, con una stradina, con un piccolo appartamento, un garage e ce ne è rimasto pochissimo. Ma quello non è solo verde è anche colore ed è anche storia, per favore non tagliatelo".

Domani alle 17 i cittadini scenderanno in piazza in difesa del glicine con una manifestazione al giardino di Lea Garofalo, nell'area accanto a quella dove si trova la pianta. (ANSA).