A Pontedilegno-Tonale Water Music Festival con Michielin e Fabi

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Francesca Michielin e Niccolò Fabi sono alcuni dei protagonisti che animeranno l'edizione 2023 del Water Music Festival promosso dal consorzio Pontedilegno-Tonale per i mesi di luglio e agosto.

Gli artisti si esibiranno su un palco galleggiante a 2 mila metri di quota sul lago Valbiolo per una kermesse che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'uso corretto delle risorse idriche.

Francesca Michielin si esibirà il 23 luglio con una delle tappe del suo tour estivo 'L'estate dei cani sciolti', mentre Niccolò Fabi sarà sul palco il 30 luglio con una perfomance acustica, con la sua voce accompagnato solo da pianoforte e chitarra. Il 25 agosto Enrico Ruggeri sarà invece a Edolo in un concerto che sarà una celebrazione della sua carriera lunga oltre 40 anni, con anche le canzoni dell'ultimo album 'La Rivoluzione' e 'Dimentico', brano in cui tratta i temi dell'Alzheimer.

Dall'8 luglio al 27 agosto (dalle 10 alle 16) sarà inoltre possibile camminare lungo la passerella galleggiante adagiata sull'acqua del lago di Valbiolo. Non solo musica per l'estate in montagna ma anche sport con i Campionati italiani ed europei di pattinaggio artistico, che si terranno rispettivamente dal 26 giugno al 7 luglio e dal 28 agosto al 10 settembre. Mentre dal 21 al 23 settembre tornerà l'Adamello Ultra Trail la corsa competitiva in montagna di 170 chilometri di lunghezza e circa 11.500 metri di dislivello positivo. (ANSA).