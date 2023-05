P. Berlusconi,Juve cerca Palladino ma dovrebbe rimanere a Monza

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Il futuro di Palladino? Dovrebbe restare a Monza, ne parliamo a fine stagione, anche se ha la Juventus che lo cerca. Sarà bello dire di no alla Juve". Dai microfoni dell'emittente romana Radio Radio, il presidente onorario della squadra brianzola Paolo Berlusconi, fratello del patron Silvio Berlusconi fa una rivelazione a proposito dell'allenatore, subentrato a Giovanni Stroppa, che tanto bene sta facendo alla guida di Pessina e compagni.

Poi, parlando di altri argomenti calcistici, Paolo Berlusconi ha rivelato che "quando si parlava di Maradona al Milan, mio fratello diceva sempre che Diego era una bandiera, e che le bandiere non si toccano, come del resto Francesco Totti alla Roma". "Le rivalità? Io vengo dai tempi di Prisco, in cui diceva che si augurava la B per il Milan - continua Paolo Berlusconi a 'Radio Radio' -, ma come serie e non come Berlusconi. Il legame tra milanisti e interisti è molto bello, è di sfottò ma nell'amicizia e la stima che ci lega". "Siamo diversi da Roma - conclude -, doveper il derby c'è un clima un po' più infuocato e c'è forse meno amicizia. Noi siamo fondamentalmente più antijuventini". (ANSA).