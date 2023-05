Milano può attendere, sui brevetti competenze a Monaco e Parigi

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Dal primo giugno, come conseguenza della Brexit, i procedimenti del Tribunale unificato dei brevetti pendenti a Londra passeranno di competenza in parte a Parigi e in parte a Monaco di Baviera, cioè alle altre due sedi già esistenti. E questo perché non si è ancora arrivati a una "decisione finale" sulla creazione di una nuova sede, quella che Milano vorrebbe ottenere.

"Nella seduta dell'8 maggio 2023 - si legge sul sito del tribunale - , il Presidio del Tribunale unificato dei brevetti ha deciso che, a partire dal primo giugno 2023, i procedimenti pendenti dinanzi alla sezione centrale e relativi ai brevetti nella sezione Ipc (A) siano assegnati alla sede di Parigi.

Mentre quelli che tecnicamente ricadono nella sezione Ipc (C) sono assegnati alla sezione di Monaco". Quindi Parigi si occuperà della parte farmaceutica e di necessità umane (temi come allevamento, agricoltura, alimentare), mentre Monaco di chimica e metallurgia.

Si tratta di una decisione provvisoria "finché non sarà adottata una decisione definitiva sulla creazione di un'altra sezione della divisione centrale". (ANSA).