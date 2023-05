Lucia De Vito Direttrice Creativa del gruppo Fabiana Filippi

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Lucia De Vito assumerà il ruolo di direttrice creativa del gruppo Fabiana Filippi, con l'incarico di guidare l'Ufficio Stile nella creazione delle collezioni ready-to-wear e accessori Donna, oltre che supervisionare l'immagine del brand, in linea con la direzione strategica intrapresa dal gruppo.

Lo rende noto un comunicato, dove si legge anche che "nel suo ruolo, Lucia De Vito riporterà ad Aldo Gotti, CEO del Gruppo Fabiana Filippi e presenterà la sua prima collezione a settembre 2023, in occasione della Settimana della Moda Donna a Milano".

Prima di approdare da Fabiana Filippi, Lucia De Vito ha collaborato con brand come Jil Sander, Valentino, Chloè e Pucci.

"Siamo lieti che Lucia si unisca a Fabiana Filippi, e siamo certi - dicono Mario e Giacomo Filippi Coccetta, fondatori e proprietari del marchio - che guiderà il team creativo con una visione chiara e unica. La sua preziosa esperienza sarà fondamentale nella definizione di questa ulteriore evoluzione nella storia del nostro brand". "Sono orgogliosa - aggiunge la creativa - di entrare a far parte di un marchio di cui condivido i valori e che nel corso degli anni ha saputo costruire un ideale di femminilità autentica, essenziale, che si esprime con intelligenza ed eleganza. Partecipo con entusiasmo a questo progetto, pronta a mettere a disposizione la mia esperienza e la mia idea di creatività, fatta di contaminazioni continue tra arte, moda e design". (ANSA).