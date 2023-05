Chiesto il fallimento per altra società leader nei bitcoin

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Va verso la liquidazione giudiziale, ossia la procedura che ha sostituito il fallimento, anche Digital Rock Holding spa, società controllante, tra le altre, The Rock Trading srl, la piattaforma per investimenti in criptovalute, in particolare bitcoin leader in questo settore, per la quale è stata già dichiarata, il 14 aprile scorso, la liquidazione giudiziale e finita al centro nei mesi scorsi di un'indagine della Procura di Milano per ipotesi di truffa e appropriazione indebita ai danni di migliaia di clienti.

Inchiesta che ha, poi, virato, dopo il fallimento, verso l'accusa di bancarotta.

A fine marzo scorso, la Sezione civile specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, decidendo nell'ambito di un procedimento nato da una denuncia di "gravi irregolarità gestorie", ha revocato gli amministratori di Digital Rock Holding e nominato un amministratore giudiziario.

Quest'ultimo, da quanto si è saputo, ha depositato ai giudici fallimentari un ricorso di liquidazione giudiziale su cui il Tribunale dovrà esprimersi.

A inizio marzo la Gdf, nei vari filoni di indagine, aveva effettuato perquisizioni in sedi ed uffici di The Rock Trading (indagati i vertici), che a fine febbraio aveva comunicato sul proprio sito agli investitori, oltre trentamila, che i soldi da loro collocati nei bitcoin erano congelati per "difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità". L'inchiesta per bancarotta è stata aperta in seguito dall'aggiunto Laura Pedio e dal pm Pasquale Addesso. (ANSA).