Ceri votivi con cocaina tra il Perù e la Brianza, tre arresti

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Tre persone sono state arrestate nel corso di un'indagine internazionale antidroga che ha sgominato un gruppo che importava cocaina dal Perù nascosta all'interno di ceri votivi.

Nel corso dell'operazione gli agenti della polizia hanno infatti sequestrato otto chili di pasta di cocaina nascosta all'interno di alcuni ceri votivi e hanno trovato un appartamento in Brianza dove sarebbe avvenuta la raffinazione dello stupefacente, oltre a una pistola e a munizioni.

Le indagini, coordinate dalla Dda di Milano e dalla Procura di Monza, sono state eseguite dagli agenti della squadra mobile di Monza e della Brianza, della direzione centrale anticrimine , in collaborazione con il servizio centrale operativo.

L'operazione ha interrotto, secondo gli investigatori, un ingente traffico di pasta di cocaina destinata a Cesano Maderno (Monza e Brianza) dove poi lo stupefacente era raffinato e destinato a rifornire le piazze di spaccio della Lombardia.

I poliziotti hanno arrestato tre persone, due italiane ed una peruviana, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine da sparo con matricola abrasa.

(ANSA).