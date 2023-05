Bimbo di 1 anno rimane chiuso in auto, salvato dai pompieri

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Un bimbo di un anno questo pomeriggio intorno alle 16 è rimasto chiuso in auto accidentalmente, con le chiavi all'interno dell'autovettura a Inveruno, nel Milanese. Per fortuna i Vigili del Fuoco in pochi secondi con una leggera forzatura dello sportello sono riusciti, senza rompere il vetro o altro, ad aprire la portiera.

Il bimbo è stato riconsegnato alla giovane mamma, presente il 118, ma nessuna cura è stata necessaria. Sul posto, in via Tanzi, è arrivata anche la polizia locale. (ANSA).