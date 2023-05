Anac, illegittima la concessione dello stadio alla Cremonese

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - La difesa del Comune di Cremona non convince Anac in merito alla concessione dello stadio alla Cremonese: secondo l'Autorità Anticorruzione, quell'aggiudicazione resta illegittima, con l'ente chiamato a mettere in campo "le più opportune azioni a tutela dell'interesse pubblico", provvedendo ad una "applicazione rigorosa della disciplina di settore".

La vicenda: lo scorso dicembre Anac aveva avvisato l'amministrazione comunale che, secondo le risultanze di sopralluoghi e ispezioni effettuati, emergevano irregolarità, illegittimità e inosservanza della legge e del Codice degli Appalti in merito all'affidamento in concessione dello stadio Zini, contestando violazioni in materia di contratti pubblici e aggiramento del principio di concorrenza.

Nello specifico, l'affidamento dello stadio alla società sportiva Cremonese spa è stato disposto in assenza di gara, o altra procedura di selezione pubblica, disponendo in via discrezionale l'assegnazione alla Cremonese spa, protraendo nel tempo l'affidamento attraverso "plurime, illegittime clausole di rinnovo". Ulteriore rilievo: secondo l'Anac, è stato predisposto un canone di concessione "irrisorio" (un euro per ciascuna stagione sportiva), ritenuto "non congruo rispetto al tipo di affidamento" e "assolutamente antieconomico per l'amministrazione comunale".

L'Anticorruzione ha contestato poi l'illegittimità della previsione anticoncorrenziale che obbliga l'eventuale terzo acquirente del bene al rimborso delle spese sostenute dalla concessionaria durante il tempo della concessione. Infine, Anac ha rilevato l'inosservanza delle norme del codice dei contratti.

(ANSA).