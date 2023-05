A Milano la Crazy Week sulla salute mentale con Ambra

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - L'attrice e conduttrice Ambra Angiolini è la testimonial della seconda edizione della Crazy Week, la manifestazione dedicata ai temi della salute mentale che si terrà dal 22 al 26 maggio a Milano. L'evento, patrocinato dal Comune, è promosso dall'associazione iSemprevivi, attiva dal 2009 per la cura e il reinserimento sociale di persone con disagio psichico e psichiatrico. La manifestazione si terrà in piazza Wagner dove ha sede l'associazione.

"È una settimana di sensibilizzazione per combattere lo stigma che c'è attorno alla malattia mentale - ha spiegato l'assessore al Welfare del Comune Lamberto Bertolè -. La salute mentale è parte integrante della salute delle persone. C'è ancora il tema del reddito che fa la differenza sulla tempestività e appropriatezza della presa in carico". Tra i testimonial dell'evento anche il conduttore tv e radiofonico Nicola Savino che sarà presente il 25 maggio all'incontro con Ambra Angiolini dal titolo 'Il senso del buon vivere', con l'obiettivo di combattere ogni forma di pregiudizio. "Non c'è da avere paura di quelli che una volta chiamavamo i matti - ha osservato Nicola Savino - . Mi capita di parlare con questi ragazzi e ci vedo del profondo, anche più di quello di chi non ha problemi con la salute mentale".

Il 23 maggio protagonista sarà invece la conduttrice tv Eleonora Pedron con una testimonianza che aprirà il concerto dell'orchestra Allegro Moderato con l'esibizione di ballerini di danza classica. Il 26 maggio è in programma il talk con l'attore Paolo Ruffini da titolo 'La possibilità di essere diversi'. (ANSA).