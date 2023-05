A Mantova il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Dopo la tre giorni da record del 2022, con oltre 5000 ciclisti da tutta Europa, che hanno percorso 200mila chilometri per arrivare a Mantova, dal 9 all'11 giugno torna Bam!, acronimo di Bicycle Adventure Meeting, il più grande raduno in Europa dedicato ai viaggiatori in bicicletta, un evento gratuito dedicato alla comunità globale del bikepacking.

Ogni partecipante è incoraggiato a pedalare da casa propria a Mantova, dove per ogni edizione viene allestito un vero e proprio 'village' dove accamparsi e condividere storie tra tutti tutti coloro che vivono il ciclismo non dal punto di vista sportivo, ma come parte di uno stile di vita e come filosofia di viaggio.

Tra gli ospiti di questa quarta edizione Nelson Trees, che racconterà del pedalare in Kirghizistan, Stefan Amato, che terrà un workshop su bici e creatività,l'ultra ciclista Sofiane Sehili, Willy Mulonia, di ritorno da un'incredibile esperienza in Alaska, Francesco Bonvecchio, che insegnerà a disegnare mappe, i tre ragazzi del gruppo ThisAvventura, col loro divertente viaggio in graziella attraverso l'Italia.

L'idea del festival - spiegano gli organizzatori, oggi all'Eroica Café di Milano - è quella di portare sul palco storie di ogni genere, lungo il filo conduttore del piacere di viaggiare in sella a una bici. Perchè quello che conta non è il viaggio estremo, ma la bellezza dell'esperienza, e poco importa se la destinazione è la Patagonia o la collina dietro casa.

