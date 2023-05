Scontro frontale fra un'auto e un camion, morta una 24enne

(ANSA) - BERGAMO, 17 MAG - Una ragazza di 24 anni è morta questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Isorella, in provincia di Brescia. La donna era al volante di un'auto e avrebbe perso il controllo scontrandosi frontalmente con un camion. La 24enne è morta sul colpo. Si tratta della seconda giovane vittima in provincia di Brescia negli ultimi tre giorni.

Lunedì infatti a Ospitaletto è morto un 20enne che era a bordo di un furgone travolto da un camion guidato da un uomo risultato positivo all'alcoltest e per questo arrestato.