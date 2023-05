Monza: Palladino, adesso non parliamo di Europa

(ANSA) - MONZA, 17 MAG - "Vogliamo prendere l'esempio del Sassuolo, per poi dare continuità". Queste le parole di Raffaele Palladino alle telecamere del programma Heroes, su Dazn, circa il futuro del suo Monza. "Vogliamo finire bene e lavorare possibilmente per la prossima stagione: tutto ciò che verrà avremo modo di definirlo con la società", prosegue il tecnico, in scadenza di contratto a giugno.

"Abbiamo fatto un grande campionato, non era facile da neopromossa. In tanti si chiedono come sarà possibile ripeterlo il prossimo anno. Intanto prendiamoci ciò che è stato fatto. Non parliamo di Europa, adesso", prosegue Palladino, riferendosi al posto utile per la prossima Conference League, a portata del club brianzolo. "L'ho detto, vogliamo finire bene. I ragazzi sono stati incredibili e abbiamo ancora qualcosa di storico che potremmo scrivere". (ANSA).