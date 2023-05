A Pavia mostra fotografica 'parlante' sui malati di Parkinson

(ANSA) - PAVIA, 17 MAG - "Non chiamatemi morbo. Storie di resistenza al Parkinson". E' il titolo della mostra fotografica parlante che verrà inaugurata venerdì 19 maggio, alle 18, al Palazzo Broletto a Pavia. L'iniziativa, voluta da Parkinson Italia, è organizzata dall'Associazione Pavese Parkinsoniani Odv, con il patrocinio dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune.

La mostra (ad ingresso gratuito) resterà aperta il 20, 21, 26, 27 e 28 maggio dalle 11 alle 19, e il 24 maggio dalle 14 alle 18.

L'allestimento prevede numerose immagini, scattate da Giovanni Diffidenti, che raccontano storie di persone con il Parkinson, tra cui il giornalista Vincenzo Mollica e lo scienziato Edoardo Boncinelli.

Scaricando l'app, con il supporto di auricolari, è possibile inquadrare l'apposito codice su ogni pannello per ricevere informazioni e far partire il racconto di "Mr. o Mrs. Parkinson" interpretati da Claudio Bisio e Lella Costa. I due attori danno vita a una narrazione in cui è la malattia in prima persona che guida il visitatore alla scoperta della vita dei protagonisti degli scatti, dai momenti difficili alle personali strategie di resilienza che ognuno di loro ha saputo applicare nella propria quotidianità.

"L'obiettivo è quello di far crescere nell'opinione pubblica la consapevolezza sulla malattia - sottolinea Adele Rea, presidente dell'Associazione Pavese Parkinsoniani -. Vogliamo far conoscere alle persone con la malattia di Parkinson ed ai loro caregivers esperienze di resistenza che possano ispirare e incoraggiare l'emulazione delle buone pratiche; migliorare la conoscenza sul territorio della nostra realtà e delle sue attività; sviluppare la rete tra le associazioni a livello regionale e nazionale".

"Ho creduto fermamente in questa iniziativa di alto valore sociale, e sono particolarmente lieta di aver fatto sì che potesse essere organizzata anche nella nostra città", aggiunge l'assessore Anna Zucconi. Il 20 maggio alle 18 e il 28 maggio alle 17 si terrà un evento di "Playback Theatre", per concludere con un momento collettivo aperto alla cittadinanza. (ANSA).