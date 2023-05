A Milano in mostra Endless, iconico street-artist britannico

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Con una mostra dello street-artist britannico Endless, torna a Milano la Galleria londinese Cris Contini Contemporary, che negli spazi de Il Salotto di Milano di Corso Venezia dal 24 maggio al 30 giugno, allestirà Endless The Icon Man in Milan.

Primo artista a far parte della prestigiosa collezione permanente delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Endless espone 22 fra i suoi lavori più interessanti, che ripercorrono i temi chiave del suo linguaggio artistico. Opere come la celebre 'Chapel', simbolo iconografico del luogo sacro del consumismo, le 'Worships'- adorazioni - delle nuove dee della moda e 'Endless Transfiguration' la rappresentazione dell'uomo e della donna presentate in occasione della partecipazione dell'artista alla 59° Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia come primo street artist all'interno di un Padiglione nazionale. E non poteva mancare quella che è considerata la sua opera di eccellenza, 'Lizzy Vuitton'.

"Uso i marchi e i loghi come commento alla cultura moderna e mai come una critica - ha spiegato Endless - . Prendo semplicemente quello che vedo nel mondo e lo riconfiguro, per dare un senso, ma non in modo negativo". L'allestimento è a cura dei galleristi Cristian Contini e Fulvio Granocchia, con la collaborazione del critico d'arte Pasquale Lettieri che durante la mostra presenterà il primo catalogo del percorso dell'artista, 'Endless Vol.1'. (ANSA).