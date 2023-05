A Milano il mese del Pride con parata finale il 24 giugno

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Nella Giornata mondiale contro l'omofobia l'Arcigay di Milano annuncia il Pride Month 2023, un mese di eventi ed iniziative che si concluderà come da tradizione con la parata finale di sabato 24 giugno. È confermato il percorso che dalla Stazione Centrale attraverserà le vie della città fino all'Arco della Pace dove ci sarà l'evento di chiusura con gli attivisti, le associazioni, le istituzioni e le performance di artisti che supportano la comunità Lgbtq+.

Il 22 e il 23 giugno tornano anche le Pride Square nel quartiere di Porta Venezia. Tre piazze con un vero e proprio festival di eventi, per dibattiti, talk, iniziative e incontri sui temi portanti di questa edizione."Quest'anno abbiamo deciso che una sola settimana non è sufficiente, per cui ci prendiamo il mese intero", ha spiegato Alice Redaelli, Presidente del Cig Arcigay Milano.

Ilga, l'organizzazione internazionale e non-governativa che si batte per la sicurezza e i diritti della comunità Lgbtq+ in Europa e in Asia centrale, "ha pubblicato la Rainbow Map che evidenza le condizioni delle persone Lgbtq+ in 49 Paesi europei a partire da categorie come hate crime, discriminazione, riconoscimento legale, famiglia, asilo politico e spazio civile - ha proseguito -. Purtroppo, anche quest'anno, l'Italia si posiziona in fondo classifica, 34° posto, addirittura dietro l'Ungheria di Orban. Nell'ultimo anno abbiamo assistito a un attacco senza precedenti verso le persone Lgbtq+ da parte del governo, che ancora si ostina a non riconoscere i diritti di migliaia di cittadine e cittadine". (ANSA).