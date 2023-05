Sindaco di Pavia tornato al lavoro dopo ricovero in ospedale

(ANSA) - PAVIA, 16 MAG - Dopo un'assenza di un mese, Mario Fabrizio Fracassi è tornato al lavoro nel Comune di Pavia. Il sindaco era stato ricoverato d'urgenza nel pomeriggio dello scorso 14 aprile al Policlinico San Matteo, in seguito ad un improvviso malore. Dopo alcuni giorni trascorsi in terapia intensiva, era seguito il trasferimento in altri reparti ospedalieri sino alle dimissioni di martedì 2 maggio.

"Sono rientrato ieri in municipio e oggi ho presieduto la seduta di giunta - ha sottolineato il sindaco Fracassi -.

Ringrazio i miei assessori e i dipendenti per l'accoglienza.

Riprenderò l'attività in presenza con gradualità; sono sempre stato raccordato con la giunta e con i consiglieri sulle priorità da portare avanti per la città. Sono di nuovo al lavoro per Pavia con il medesimo entusiasmo e la stessa voglia di fare di prima e con un'agenda fitta di progettualità da portare avanti". (ANSA).