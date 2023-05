Sertori: riserve d'acqua in aumento e gli indicatori migliorano

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - La Giunta lombarda ha aggiornato disciplina relativa alle deroghe al deflusso minimo vitale e al risparmio idrico: "Grazie alle piogge che hanno interessato il territorio lombardo negli ultimi giorni le riserve idriche sono in aumento e gli indicatori stanno migliorando" spiega l'assessore regionale con delega all'utilizzo della risorsa idrica, Massimo Sertori.

"Spero - aggiunge - che non vi sarà più la necessità di usufruire delle deroghe al Dmv durante questa stagione irrigua.

Tuttavia è opportuno non abbassare la guardia e prepararsi a ogni evenienza, vista la scarsità di precipitazioni che ha caratterizzato la nostra regione nell'ultimo anno e mezzo". Si prosegue con una gestione "accorta e cautelativa" della risorsa idrica per evitare di "sprecare le riserve che siamo riusciti ad accumulare nei laghi grazie alle recenti precipitazioni e alla gestione oculata che ha caratterizzato i primi mesi del 2023".

