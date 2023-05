Non risponde al gip il 61enne che ha ucciso la cugina

(ANSA) - BERGAMO, 16 MAG - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ivano Perico, 61 anni, arrestato sabato dai carabinieri della Sezione operativa di Bergamo con l'accusa di aver ucciso la cugina Stefania Rota, 62 anni, a Mapello. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per di omicidio volontario, oggi alle 11 è comparso davanti al gip Massimiliano Magliacani per l'interrogatorio di garanzia nel carcere di via Gleno a Bergamo, alla presenza della pm Letizia Ruggeri e dell'avvocato d'ufficio Stefania Battistelli, e ha scelto di non rispondere alle domande. (ANSA).