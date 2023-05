(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Si terrà giovedì 18 maggio, presso l'aula magna dell'ospedale Niguarda di Milano, il convegno 'La vita alla fine della vita: le cure palliative, un modello di cura per la persona', organizzato dall'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e da 'Una Mano alla Vita Onlus', storica realtà non profit milanese che da oltre trent'anni sostiene e sviluppa iniziative sanitarie, assistenziali e sociali nell'ambito delle cure palliative.

"L'incontro - spiegano gli organizzatori - sarà l'occasione per presentare l'esperienza e il modello di cura del Niguarda, con oltre venti esperti che racconteranno il percorso fatto e le sinergie create tra gli operatori con l'obiettivo di favorire quella qualità di vita che rende ragione della vita stessa e ribadire come le Cure Palliative si collochino in una fase che privilegia la natura qualitativa del tempo (Kairos) e non soltanto quella cronologica (Kronos)".

L'incontro prevede l'introduzione di Marco Bosio, direttore generale dell'Asst Niguarda, la presentazione di Ignazio Renzo Causarano, direttore delle S.C. Cure Palliative-Hospice del Niguarda, e i saluti dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini.

"Questo convegno - afferma Causarano - rappresenta un momento di confronto e di verifica del lavoro svolto all'interno dell'ospedale, di 'contaminazione' con le diverse realtà cliniche presenti, con l'obiettivo di rendere l'assistenza alle persone malate più olistica possibile, garantendo le migliori cure non solo per il controllo della malattia ma anche per il rispetto della persona nella sua complessità".

La mattinata sarà arricchita dal contributo dello psichiatra Eugenio Borgna 'La fragilità come comunione' letto dall'attore Andrea Carabelli. (ANSA).