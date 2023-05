Al via nuove assunzioni di medici e infermieri in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Al via il reclutamento di nuovo personale sanitario qualificato, medico e infermieristico, per il Servizio di emergenza-urgenza extraospedaliera: lo prevede un accordo tra Regione Lombardia e le strutture sanitarie private del territorio.

"Negli anni scorsi, per la gestione del servizio di emergenza urgenza extraospedaliero, abbiamo dovuto fare i conti con la crescente difficoltà di reclutamento del personale sanitario" spiega l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. "Il passaggio successivo - annuncia - sarà la firma delle convenzioni tra Areu e le stesse strutture che darà poi vita alla fase di accesso del personale sanitario delle strutture ospedaliere private accreditate al sistema di emergenza urgenza regionale". (ANSA).