Accoltella collega in scalo ferroviario

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Un operaio di 52 anni è stato gravemente ferito, a Milano, da un collega di lavoro che, pare al culmine di una lite, lo avrebbe colpito con una coltellata.

L'uomo è poi stato denunciato dai carabinieri.

E accaduto intorno alle 21.45 di lunedì in uno dei capannoni dello Scalo Martesana delle ferrovie, con ingresso in via Rucellai. Secondo quanto riferito il 52enne, nato in Guinea operaio di una ditta di pulizie a bordo dei treni, dopo aver litigato per questioni lavorative sarebbe stato colpito da un 60enne gambiano, operaio presso la stessa ditta, e trovato ancora sul posto dai militari.

La vittima ha riportato una ferita all'addome ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico, e ora si trova ricoverata non in pericolo di vita.

L'arma utilizzata non è stata rinvenuta. Il gambiano è stato denunciato per tentato omicidio. Le indagini sono in carico al Nucleo investigativo di Milano. (ANSA).