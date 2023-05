Sondrio, candidato Centrodestra verso riconferma al primo turno

(ANSA) - SONDRIO, 15 MAG - I risultati ufficiali e definitivi arriveranno solo a tarda sera, anche se si delinea un mandato Scaramellini bis a Sondrio. Il capoluogo della Valtellina sarà governato ancora da un sindaco del Centrodestra, salvo improbabili colpi di scena. Alle 20, cinque ore dopo l'inizio degli scrutini, solo in 5 dei 21 seggi di Sondrio sono terminate le operazioni di spoglio, solo 1.091 voti, poco più del 10% di quelli totali, sono stati scrutinati. Marco Scaramellini, coalizione di Centrodestra, è in vantaggio con il 54,67% (597 preferenze); il candidato del Centrosinistra, Simone Del Curto allo stato attuale ha all'attivo 459 voti (42,03%)In quasi tutti i seggi dove ancora le operazioni sono in corso, però, Scaramellini è in vantaggio su Del Curto. Percentuale molto risicata per il "Terzo polo" e il candidato della Lista Moratti, Luca Zambon, che attualmente supera di poco il 3% delle preferenze. (ANSA).