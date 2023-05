Scala: Sala, del sovrintendente non si parla prima delle ferie

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Per ora non si parla del sovrintendente della Scala che sostituirà Dominique Meyer alla scadenza del suo contratto nel 2025. Il sindaco Giuseppe Sala, che è presidente del teatro, oggi nella riunione del cda ha detto che non si sente "in questo momento di incertezza di portare la discussione sul futuro sovrintendente". "Sarebbe - ha aggiunto - una discussione un po' politicizzata". Senz'altro "prima delle vacanze non se ne parlerà" ha aggiunto sottolineando che Meyer ha il mandato per mettere a punto le prossime stagioni, anche quelle successive al 2025. In questo caso però 'in ogni cda riferirà i passi che intende prendere sulla programmazione" ha concluso. (ANSA).