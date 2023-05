Operaia muore in un incidente sul lavoro nel Mantovano

Un'operaia di 59 anni, Maura Marangoni di Motteggiana, è morta questa mattina in un infortunio sul lavoro avvenuto in una carpenteria leggera di Suzzara, nel Mantovano. La donna stava lavorando ad una pressa. La lamina di metallo inserita si è inceppata nel macchinario e poi, ad un tratto, è stata espulsa a gran velocità colpendo la donna alla gola e recidendo la giugulare. È morta dissanguata in pochi minuti mentre i colleghi cercavano di soccorrerla. Non è ancora chiaro se si tratti di errore umano o malfunzionamento del macchinario. Sarebbe dovuta andare in pensione fra qualche mese.

L'azienda, la Bcl, è specializzata in produzioni metalliche e, in particolare, nello stampaggio e saldatura di lamiere a freddo. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso ma inutilmente perché la donna era già morta. I tecnici della Medicina del lavoro dell'Ats Val Padana hanno effettuato un'ispezione.