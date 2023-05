Milan, Pioli: 'Nello sport le imprese esistono, ci crediamo'

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "L'Inter è una squadra forte. Se disputeremo una gara ad alto livello, ce la giochiamo. Se giocassimo al di sotto di quel livello, rischieremmo di perderla. Ma noi possiamo fare meglio e sappiamo che nello sport le imprese esistono: noi ci crediamo". Lo ha detto Stefano Pioli alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions con l'Inter, in cui il Milan parte da 0-2. "La partita di domani - ha aggiunto il tecnico rossonero - ha dentro tanto. Sappiamo le difficoltà che incontreremo e di dover avere una partenza ad handicap", commenta riferendosi al doppio svantaggio. "Ma abbiamo le qualità per ribaltare il risultato".

La rifinitura delle 17 dirà se Rafael Leao potrà prendere parte alla semifinale. "Sta bene, ieri ha fatto quasi tutto il lavoro insieme al gruppo. Oggi - ha spiegato il tecnico - speriamo possa completare il lavoro con la squadra". "Se sta bene, giocherà dall'inizio", ha aggiunto Pioli. Che conta di recuperare anche Krunic e Messias. "Se va tutto come programmato, potrebbero essere della partita tutti e tre".

