In Lombardia l'industria cresce, nel primo trimestre +2,5%

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Produzione industriale in leggera crescita in Lombardia nei primi tre mesi dell'anno: la crescita su base annua è pari al 2,5%, con il settore dell'artigianato che mostra una maggiore dinamicità (+0,6% rispetto al trimestre precedente) con una crescita del 4,1% su base annua.

Lo evidenzia l'indagine economica realizzata da Unioncamere Lombardia, secondo la quale "dimensione, tipologia della produzione e caratteristiche dei processi innovativi sono tra i fattori determinanti per l'ottimizzazione delle performance: le imprese che producono beni di investimento e ad alta tecnologia quelle più premiate".

Tra i settori più produttivi spiccano l'abbigliamento (+7,9% produzione su base annua), pelli-calzature (+5,2%) e quello dei mezzi di trasporto (+6,3%), tutti in via di recupero rispetto al 2022. Resta molto ricco il portafoglio ordini totali con una produzione assicurata in poco meno di 90 giorni. Il clima di fiducia appare in miglioramento con una prevalenza di aspettative positive circa l'andamento del prossimo trimestre.

"I risultati del primo trimestre ci lasciano ben sperare anche per il 2023: il clima di fiducia riscontrato nelle aziende con il conseguente incremento del saldo occupazionale dell'1% è un ottimo segnale che potrebbe condurre ad una futura normalizzazione dell'attività industriale", afferma Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia. (ANSA).