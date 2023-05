Il Premio Vigna d'argento torna a Milano il 19 maggio

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Tutto pronto per il Premio Vigna d'argento - Edizione Milano 2023, che si svolgerà venerdì 19 maggio, alle ore 17.30, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, in piazza della Scala 2.

Organizzato dall'associazione salentina "Città della Musica" presieduta da Pino Lagalle, ideatore e patron dell'iniziativa, dal 2011 il Premio Vigna d'Argento, opera dello scultore Ugo Malecore, è assegnato a personalità della cultura, dello spettacolo, delle istituzioni e della società civile che hanno contribuito alla crescita del Paese.

Tra i premiati dell'appuntamento lombardo: la prima ballerina del Teatro alla Scala Nicoletta Manni, il program manager Paolo Glisenti, l'attrice Cristiana Capotondi, gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il giornalista Paolo del Debbio, il docente universitario e inviato di Striscia la notizia Davide Rampello, il responsabile dell'Unità Operativa Chirurgia toracica in Humanitas Marco Alloisio, la presidente di Accademia del Profumo Ambra Martone, il presidente dell'associazione Pugliesi a Milano Camillo De Milato, la presidente della comunità greca a Milano Sofia Zafiropoulou, il consigliere comunale di Milano Mauro Orso.

Durante l'evento sarà celebrato Alessandro Manzoni a 150 anni dalla sua morte e non mancherà un omaggio a Maurizio Costanzo, premiato con la Vigna lo scorso anno. La cerimonia sarà condotta da Elisabetta Invernici e Alberto Oliva, fondatori della rete delle Botteghe Storiche Galleria & Friends.

Dopo Milano, l'edizione 2023 del Premio Vigna d'Argento farà tappa a Lecce il 24 giugno e a Roma il 21 settembre. (ANSA).