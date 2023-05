Inzaghi: 'Gara tra le più importanti nella storia dell'Inter'

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "È una vigilia importantissima, domani sappiamo che è una delle partite più importanti della storia dell'Inter. Sappiamo l'importanza della partita, quello che riveste per noi, la società e i tifosi. La dovremo interpretare nel migliore dei modi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions contro il Milan. "Ci vorranno testa fredda e cuore caldo, - ha aggiunto - come ho già detto è l'unica strada per interpretare al meglio partite come quella di domani.

Dipende da noi, sappiamo chi affrontiamo ma siamo in un ottimo momento. Siamo pronti per una partita così importante". (ANSA).