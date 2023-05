Atletica: Furlani agli Sky inclusion days 'ho scelto il lungo'

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Atleti giovanissimi ma già affermati, Mattia Furlani e Giulia Terzi si sono alternati sul palco dell'evento "Sky inclusion days con figli ≠ genitori", organizzato da Sky in collaborazione con l'associazione non profit Lidia Dice.

Mattia Furlani, intervistato da Daniele Cassioli, ha parlato del proprio futuro agonistico: "Io nasco saltatore in alto, è la mia disciplina preferita, ma ho imparato anche ad apprezzare il salto in lungo. Adesso è arrivato il momento della scelta e ho deciso per il salto in lungo, sia per i risultati ottenuti fin qui sia per i margini di miglioramento". E Giulia Terzi, intervistata dalla giornalista di Sky Sport Federica Lodi, ha ricordato le cinque medaglie vinte nel nuoto paralimpico a Tokyo: "Pensare che mi sarei accontentata di una sola! Dietro ogni podio c'era il lavoro svolto e tutti i momenti difficili legati alla mia disabilità. L'obiettivo del 2023 è confermare ai mondiali di nuoto paralimpico tutte e cinque le medaglie vinte nell'edizione dello scorso anno; poi inizieremo a pensare a Parigi 2024".

Una due giorni di testimonianze, performance, workshop, incontri e dibattiti che è iniziata ieri 14 maggio e proseguirà anche oggi 15 maggio a Milano, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, per riflettere sul tema del rapporto con la diversità in tutte le sue declinazioni: dalla parità di genere ai diritti delle persone LGBTQ+, dalla disabilità alla body positivity, dal background etnico all'inclusione digitale e a quella del linguaggio, con uno sguardo sempre attento al confronto tra generazioni e al rapporto tra genitori e figli.

