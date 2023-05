Napoli a Monza, cartello di benvenuto nello spogliatoio

(ANSA) - MONZA, 14 MAG - Luciano Spalletti usa la sua dialettica e la sua ironia per dire che "oggi ho apprezzato poco del Monza, perché mi ha fatto perdere la partita". Spalletti sorride, poi spiega. "In realtà ho apprezzato il cartello 'benvenuto Napoli' che ci hanno fatto trovare nello spogliatoio.

Non ci era mai successo. E poi ho apprezzato la qualità del gioco: ma lo sapevamo, perché avevamo studiato il Monza. E faccio i miei complimenti a Petagna per il grandissimo gol: si sa, a giocarci contro ti rende la vita difficile". (ANSA).