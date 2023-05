Giovane trovato in strada svenuto, forse caduto dalla bici,grave

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Un ragazzo di 20 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato trovato privo di sensi in strada a Milano. Secondo gli elementi raccolti finora potrebbe essere scivolato sull'asfalto mentre percorreva via Meda in bicicletta.

La sua bici era infatti accanto al corpo esanime. Il 118 è intervenuto attorno alle 3.50 e lo ha accompagnato d'urgenza al Policlinico. Al caso lavora la polizia locale. (ANSA).