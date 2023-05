Cerca di evitare una buca e un'auto lo investe, muore a 46 anni

(ANSA) - LECCO, 14 MAG - Tragedia sulle strade in provincia di Lecco. In un incidente tra un'auto e una bicicletta è morto un ciclista di 46 anni residente in provincia di Milano. Lo scontro è avvenuto stamani a Calco (Lecco), sulla statale Briantea. Il 46enne - secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Merate che hanno effettuato i rilievi - avrebbe evitato una buca e spostandosi all'interno della strada è stato investito da una vettura che sopraggiungeva. Gravi i traumi riportati inutili gli interventi di rianimazione dell'equipe medica giunta sul posto con l'elisoccorso da Bergamo e l'automedica dall'ospedale di Merate. (ANSA).