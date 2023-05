Auto fuori strada in provincia di Milano, 5 feriti, 2 sono gravi

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - E' di 8 feriti di cui 3 gravi il bilancio di due diversi incidenti stradali avvenuti ieri sera in provincia di Milano.

Nel primo caso si è trattato di uno scontro frontale tra due auto in viale Lombardia a Parabiago: tre i feriti dei quali uno in gravi condizioni trasportato all'ospedale San Carlo di Milano.

Il secondo incidente si è verificato a Melzo lungo la provinciale 103 vicino alla cascina Rogorone, dove un'auto è uscita di strada. A bordo c'erano 5 persone: due sono state estratte dall'abitacolo dai vigili del fuoco e sono in gravi condizioni, le altre 3 sono rimaste ferite più lievemente.

Nei due incidenti sono intervenuti anche i carabinieri, la Polizia locale e i soccorritori del 118. (ANSA).