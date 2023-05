Anche Salvini in visita da Berlusconi al San Raffaele

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Il leader della Lega Matteo Salvini è andato oggi al San Raffaele di Milano per far visita al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ricoverato dallo scorso 5 aprile. L'incontro è durato circa 45 minuti.

In mattinata dal Cavaliere era arrivata la premier Giorgia Meloni per un incontro in ospedale durato oltre un'ora. (ANSA).